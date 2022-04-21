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В Пензенской области за сутки подтвержден 141 случай заражения коронавирусом

15:04 | 21.04.2022 | Медицина

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Пенза, 21 апреля 2022. PenzaNews. 141 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 241 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 21 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 141 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 183 тыс. 450 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 176 тыс. 798.

Умерли 5 тыс. 743 человека. За последние сутки зарегистрировано 7 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 110 тыс. 861 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 8 тыс. 875 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 437 тыс. 610 человек, из них 14 тыс. 182 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 374 тыс. 368, за сутки зарегистрировано 197 летальных исходов.

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