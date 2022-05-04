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В Пензенской области за сутки подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом

15:12 | 04.05.2022 | Медицина

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Пенза, 4 мая 2022. PenzaNews. 116 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 120 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 4 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 185 тыс. 59 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 178 тыс. 575.

Умерли 5 тыс. 817 человек. За последние сутки зарегистрировано 5 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 206 тыс. 167 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 93 случая.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 569 тыс. 936 человек, из них 6 тыс. 664 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 376 тыс. 421, за сутки зарегистрировано 129 летальных исходов.

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