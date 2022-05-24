В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 24 мая 2022. PenzaNews. 50 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 69 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 24 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 186 тыс. 496 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 180 тыс. 72.

Умерли 5 тыс. 884 человека. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 301 тыс. 393 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 3 тыс. 785 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 700 тыс. 372 человека, из них 6 тыс. 352 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 378 тыс. 516, за сутки зарегистрировано 90 летальных исходов.