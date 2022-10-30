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В Пензенской области за сутки подтверждено 88 случаев заражения коронавирусом

11:43 | 30.10.2022 | Медицина

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Пенза, 30 октября 2022. PenzaNews. 88 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 246 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 30 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 88 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 217 тыс. 579 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 210 тыс. 561.

Умерли 6 тыс. 119 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 423 тыс. 725 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 803 случая.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 796 тыс. 124 человека, из них 9 тыс. 8 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 390 тыс. 104, за сутки зарегистрировано 75 летальных исходов.

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