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В Пензенской области за сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусом

15:55 | 15.11.2022 | Медицина

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Пенза, 15 ноября 2022. PenzaNews. 51 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 87 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 15 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 501 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 463.

Умерли 6 тыс. 139 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 508 тыс. 961 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 431 случай.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 912 тыс. 331 человек, из них 6 тыс. 354 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 149, за сутки зарегистрировано 64 летальных исхода.

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