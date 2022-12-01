В Пензенской области за сутки подтверждено 63 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 1 декабря 2022. PenzaNews. 63 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 44 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 1 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 219 тыс. 416 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 400.

Умерли 6 тыс. 155 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 597 тыс. 613 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 785 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 3 тыс. 575 человек, из них 5 тыс. 865 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 60, за сутки зарегистрировано 58 летальных исходов.