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В пензенской больнице №6 начали проводить операции по замене плечевого сустава

16:30 | 01.12.2022 | Медицина

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Пенза, 1 декабря 2022. PenzaNews. Врачи пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина начали проводить операции по замене плечевого сустава. Об этом говорится в сообщении регионального Минздрава.

В пензенской больнице №6 начали проводить операции по замене плечевого сустава. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что перед внедрением данного метода лечения заведующий отделением травматологии №1 клинической больницы №6 Владимир Миронов успешно прошел обучение по программе «Операция на проксимальном отделе плечевой кости» на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» в Санкт-Петербурге.

По его словам, замена плечевого сустава показана при различных патологических состояниях, сопровождающихся непреодолимыми контрактурами и выраженным болевым синдромом, не поддающимся терапевтической коррекции.

«На сегодняшний день мы прооперировали уже четверых пациентов. Каждому провели тотальную замену плечевого сустава. Все они чувствуют себя удовлетворительно. Проходят курс реабилитации», — проинформировал Владимир Миронов.

Он добавил, что раньше травматологи-ортопеды учреждения лечили таких пациентов консервативно и в редких случаях направляли на оперативное лечение в ведущие медицинские центры страны.

«Теперь эндопротезирование плечевого сустава можно сделать на базе нашей больницы в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи», — сказал заведующий отделением травматологии №1 клинической больницы №6.

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