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В пензенскую областную больницу поступила новая стоматологическая установка

18:02 | 01.12.2022 | Медицина

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Пенза, 1 декабря 2022. PenzaNews. Новая стоматологическая установка стоимостью 1,2 млн. рублей, которая приобретена за счет средств регионального бюджета, поступила в отделение челюстно-лицевой хирургии пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В пензенскую областную больницу поступила новая стоматологическая установка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что оборудование с нижней подачей инструментов позволяет медицинскому работнику расположиться близко к пациенту.

Приобретение данной установки прокомментировал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии облбольницы Марат Лебедев.

«Модуль врача в новой стоматологической установке расположен на шарнирном плече, с нестандартным креплением к стоматологическому креслу, что обеспечивает широкий диапазон перемещения для различных работ стоматологического профиля», — отметил он.

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