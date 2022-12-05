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Строительство новой взрослой поликлиники в Кузнецке планируется начать в 2023 году

16:24 | 05.12.2022 | Медицина

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Пенза, 5 декабря 2022. PenzaNews. Строительство новой взрослой поликлиники планируется начать в городе Кузнецке Пензенской области в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Строительство новой взрослой поликлиники в Кузнецке планируется начать в 2023 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новая поликлиника для взрослого населения в Кузнецке будет рассчитана на 600 посещений в смену. Строительство планируем начать уже в 2023 году, на эти цели направим порядка 1 млрд. рублей. Сдать в эксплуатацию объект предполагаем в 2025 году», — уточнил он.

Руководитель субъекта федерации напомнил, что в текущем году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» к действующей поликлинике №2 ГБУЗ «Пензенская районная больница» на Сухумском проезде в Пензе пристраивается новый корпус, его стоимость превышает 116 млн. рублей.

Кроме того, по информации пресс-службы облправительства, в 12 районах осуществляется капитальный ремонт 14 объектов здравоохранения; на территории 20 муниципальных образований предусмотрен монтаж 56 модульных конструкций врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

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