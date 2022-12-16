В Пензенской области за сутки подтверждено 92 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 16 декабря 2022. PenzaNews. 92 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 73 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 16 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 220 тыс. 466 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 213 тыс. 164.

Умерли 6 тыс. 173 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 701 тыс. 321 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 8 тыс. 451 случай.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 96 тыс. 61 человек, из них 7 тыс. 393 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 891, за сутки зарегистрировано 59 летальных исходов.