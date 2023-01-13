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Строительство лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера в Пензе идет с опережением графика — Минздрав

16:10 | 13.01.2023 | Медицина

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Пенза, 13 января 2023. PenzaNews. Строительство лабораторно-диагностического корпуса областного онкологического диспансера в Пензе идет с опережением графика. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Строительство лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера в Пензе идет с опережением графика — Минздрав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Рабочие заканчивают монтаж крыши, приступили к утеплению фасадов, устройству инженерных сетей и внутренней отделке помещений», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что ежедневно на объекте трудятся около 70 человек.

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«Ожидается, что новый корпус будет введен в эксплуатацию уже в 2024 году», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что на данный объект, который возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение», из федерального и регионального бюджетов выделено около 1 млрд. рублей.

«Еще примерно 600 млн. рублей будет потрачено на приобретение современного оборудования», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что рядом с лабораторно-диагностическим корпусом планируется построить еще и хирургический, проектно-сметная документация на который в настоящее время разрабатывается.

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