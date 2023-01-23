В Пензенской области за сутки подтверждено 36 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 23 января 2023. PenzaNews. 36 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 10 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 23 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 619 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 626.

Умерли 6 тыс. 206 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 898 тыс. 876 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 719 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 310 тыс. 166 человек, из них 3 тыс. 640 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 735, за сутки зарегистрирован 41 летальный исход.