23:59:43 Четверг, 2 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом

14:42 | 02.02.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 2 февраля 2023. PenzaNews. 50 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 8 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 2 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 223 тыс. 33 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 726.

Умерли 6 тыс. 212 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 967 тыс. 983 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 287 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 362 тыс. 29 человек, из них 6 тыс. 21 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 148, за сутки зарегистрировано 40 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
На трассе в Пензенской области столкнулись две легковушки, пострадала женщина В Пензенской области за сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом
Житель Подмосковья предстанет перед судом за совершение двух краж в Каменке Жительница Пензы после общения с мошенниками оформила кредит и перечислила деньги на «безопасный счет»
Житель Нижнего Ломова стал жертвой мошенничества при покупке автомобильного аккумулятора В Пензенской области в рамках нацпроекта «БКД» отремонтируют 16 дорог регионального и межмуниципального значения
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама