В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 2 февраля 2023. PenzaNews. 50 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 8 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 2 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 223 тыс. 33 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 726.

Умерли 6 тыс. 212 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 967 тыс. 983 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 287 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 362 тыс. 29 человек, из них 6 тыс. 21 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 148, за сутки зарегистрировано 40 летальных исходов.