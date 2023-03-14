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Специалисты женской консультации МСЧ-59 начали вести прием в здании перинатального центра Заречного

10:09 | 14.03.2023 | Медицина

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Заречный, 14 марта 2023. PenzaNews. Специалисты женской консультации МСЧ-59 начали вести прием пациенток в здании перинатального центра Заречного Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Специалисты женской консультации МСЧ-59 начали вести прием в здании перинатального центра Заречного. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для пациенток отделения предусмотрен отдельный вход со стороны СКК [спортивно-культурного комплекса] «Союз», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что прием акушеров-гинекологов организован на двух этажах, там же расположились процедурные, медико-социальный кабинет и малая операционная.

«Номер телефона регистратуры женской консультации, а также график работы специалистов остались прежними», — сказано в сообщении.

Из него следует, что здание, где ранее располагалась женская консультация, будет полностью отдано под административно-хозяйственную часть.

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