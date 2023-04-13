Пензенская область готова приступить к созданию центра ядерной медицины в 2023 году Медицина

Пенза, 13 апреля 2023. PenzaNews. Власти Пензенской области готовы начать работу по созданию центра ядерной медицины в текущем году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе рабочей встречи с председателем совета директоров группы компаний «Медскан» Евгением Туголуковым, которая состоялась в минувшую среду, 12 апреля.

Фото: T.me/omelnichenko

«Онкологическую службу нам надо развивать. В 2021 году президент нас поддержал. Первый этап — мы сейчас строим диагностический центр, в планах — хирургический корпус. И то, чего нам точно не хватает, — центра ядерной медицины. [...] С учетом динамического развития нашей онкологической службы мы готовы приступить к реализации проекта даже в 2023 году», — сказал Олег Мельниченко.

Группа компаний «Медскан» и правительство Пензенской области подписали протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству.

Проект по созданию центра ядерной медицины включает циклотронно-производственный комплекс, отделения позитронно-эмиссионной томографии, радионуклидной диагностики и терапии, сообщает пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2021 года в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в режиме видеоконференции, Олег Мельниченко проинформировал, что в Пензенской области уровень онкологических заболеваний выше среднероссийского на 23%.

Он попросил главу государства выделить средства на закупку медицинского оборудования для ПЭТ/КТ-центра.

В настоящее время в Пензенской области идет полным ходом строительство лабораторно-диагностического корпуса пензенского онкодиспансера. Объект намечено сдать в текущем году.

После этого планируется начать строительство хирургического корпуса.