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В регион осуществлена первая в 2023 году поставка оборудования по программе модернизации первичного звена здравоохранения

15:02 | 07.05.2023 | Медицина

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Пенза, 7 мая 2023. PenzaNews. Первая в 2023 году поставка оборудования по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение» осуществлена в регион. Это следует из сообщения пресс-службы областного Минздрава.

В регион осуществлена первая в 2023 году поставка оборудования по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Врачи башмаковской районной больницы получили в свое распоряжение новый риноскоп. [...] Оборудование установлено в кабинете врача-оториноларинголога. Его стоимость составила более 300 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в текущем году по программе модернизации первичного звена на закупку современного оборудования предусмотрено более 370 млн. рублей.

«На эти средства 19 больниц получат 95 единиц новейшего оборудования, включающего 50 аппаратов УЗИ, 8 маммографов, аппараты для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, аппараты искусственной вентиляции легких, риноскоп, эндоскопические системы, эндоскопы, мониторы пациента», — уточняется в сообщении.

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