09:11:15 Понедельник, 22 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 26 и 27 мая пройдет научно-практическая конференция «Урологические встречи на Суре»

09:00 | 22.05.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 22 мая 2023. PenzaNews. VI ежегодная межрегиональная мультидисциплинарная научно-практическая конференция «Урологические встречи на Суре» пройдет в Пензе 26 и 27 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензе 26 и 27 мая пройдет научно-практическая конференция «Урологические встречи на Суре». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это ежегодный конгресс, в котором принимают участие врачи-урологи, андрологи, неврологи, акушеры-гинекологи, онкоурологи, эндокринологи и другие специалисты», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что формат конференции предполагает как очное участие, так и просмотр онлайн-трансляций.

«Живая» хирургия данного научно-практического мероприятия подразумевает проведение шести операций в трех операционных областной больницы с демонстрацией операционного процесса в режиме реального времени», — сказано в сообщении.

Из него следует, что очные мероприятия состоятся в большом конференц-зале пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Заречного подозревается в краже из магазина банки кофе В Нижней Елюзани установлено 25 светодиодных светильников
В Пензе 20 мая простятся с протоиереем Покровского собора, бывшим онкологом Георгием Спасовым Телефонный мошенник выманил у жителя Пензы более 550 тыс. рублей
В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 2 тыс. рублей В Пензе 10 сотрудников УМИ привлечены к ответственности за нарушения при представлении сведений о доходах
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама