В Пензе 26 и 27 мая пройдет научно-практическая конференция «Урологические встречи на Суре» Медицина

Пенза, 22 мая 2023. PenzaNews. VI ежегодная межрегиональная мультидисциплинарная научно-практическая конференция «Урологические встречи на Суре» пройдет в Пензе 26 и 27 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Это ежегодный конгресс, в котором принимают участие врачи-урологи, андрологи, неврологи, акушеры-гинекологи, онкоурологи, эндокринологи и другие специалисты», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что формат конференции предполагает как очное участие, так и просмотр онлайн-трансляций.

«Живая» хирургия данного научно-практического мероприятия подразумевает проведение шести операций в трех операционных областной больницы с демонстрацией операционного процесса в режиме реального времени», — сказано в сообщении.

Из него следует, что очные мероприятия состоятся в большом конференц-зале пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.