В центральной женской консультации Пензы появился телекардиограф с интегрированным искусственным интеллектом Медицина

Пенза, 30 мая 2023. PenzaNews. Телекардиограф «Валента» с интегрированным искусственным интеллектом, предназначенный для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, поступил в распоряжение центральной женской консультации в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Он с точностью до 90% помогает определять сердечно-сосудистые патологии при расшифровке данных электрокардиограмм», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что получаемые показатели можно отправить другим профильным специалистам в цифровом виде.

«В планах — внедрить исследования на данном аппарате во всех женских консультациях Пензенской области, поскольку участились случаи преэкламсии и повышения артериального давления у беременных, что, безусловно, осложняет течение беременности и влияет на состояние здоровья будущего ребенка», — отмечается в сообщении.