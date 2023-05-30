21:56:49 Вторник, 30 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В центральной женской консультации Пензы появился телекардиограф с интегрированным искусственным интеллектом

17:30 | 30.05.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 30 мая 2023. PenzaNews. Телекардиограф «Валента» с интегрированным искусственным интеллектом, предназначенный для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, поступил в распоряжение центральной женской консультации в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В центральной женской консультации Пензы появился телекардиограф с интегрированным искусственным интеллектом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он с точностью до 90% помогает определять сердечно-сосудистые патологии при расшифровке данных электрокардиограмм», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что получаемые показатели можно отправить другим профильным специалистам в цифровом виде.

«В планах — внедрить исследования на данном аппарате во всех женских консультациях Пензенской области, поскольку участились случаи преэкламсии и повышения артериального давления у беременных, что, безусловно, осложняет течение беременности и влияет на состояние здоровья будущего ребенка», — отмечается в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе в результате ДТП пострадали семь человек В Пензе 2 июня состоится массовая велосипедная гонка
Пензенские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ Прокуратура добивается ликвидации несанкционированной свалки в Сосновоборске
Житель Пензы лишился около 47 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги Банк «Кузнецкий» выступил партнером форума «Мой бизнес – 2023. Бизнес будущего»
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама