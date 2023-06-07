Взрослую поликлинику в Кузнецке планируется сдать с опережением сроков — Николай Симонов Медицина

Пенза, 7 июня 2023. PenzaNews. Ввод в эксплуатацию новой взрослой поликлиники в Кузнецке Пензенской области, которую планировалось сдать в I квартале 2026 года, намечено осуществить в 2025 году. Об этом сообщил председатель правительства региона Николай Симонов.

Фото: Pnzreg.ru

«В прошлом году предусмотрели на строительство поликлиники 1 млрд. рублей в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области». Из этой суммы 900 млн. рублей — федеральные средства. На 2023 год выделено 300 млн. рублей. 7 марта заключили контракт, и сейчас подрядчик — акционерное общество «ПромМонтажСтрой» — ведет строительно-монтажные работы», — сказал Николай Симонов, отвечая на обращение местной жительницы Лидии Кулахмедовой в режиме видеоконференции.

По его словам, в настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком.

«Завершен фундамент, залиты первые участки стен. До конца 2023 года должен быть сформирован корпус здания. По графику ввод поликлиники в эксплуатацию запланирован на I квартал 2026 года. Но поскольку этот объект очень важен для жителей города Кузнецка, мы постараемся сделать так, чтобы поликлиника открыла свои двери для посетителей уже в 2025 году», — цитирует Николая Симонова пресс-служба облправительства.