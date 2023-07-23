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Готовность лабораторно-диагностического корпуса пензенского онкодиспансера составляет 80%

13:33 | 23.07.2023 | Медицина

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Пенза, 23 июля 2023. PenzaNews. Готовность лабораторно-диагностического корпуса, строительство которого ведется на территории пензенского областного онкологического диспансера, составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Готовность лабораторно-диагностического корпуса пензенского онкодиспансера составляет 80%

Фото: Health.pnzreg.ru

По словам главного врача медучреждения Антона Столярова, работы идут с опережением графика.

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«В настоящий момент рабочие прокладывают наружные сети электроснабжения и возводят новую трансформаторную подстанцию. Также в связи с возрастающей нагрузкой на сети теплоснабжения было принято решение об их замене, эта работа тоже сейчас ведется. Внутри здания ведутся отделочные работы и монтаж инженерных сетей, установлены лифты», — цитирует главврача онкодиспансера пресс-служба облправительства.

Отмечается, что параллельно со строительством идет закупка мебели и медицинского оборудования для нового корпуса.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», возведение лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера осуществляется в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Сдача объекта в эксплуатацию намечена на декабрь 2023 года.

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