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В Пензе на территории больницы №6 продолжается строительство помещения для второго ангиографа

09:39 | 05.08.2023 | Медицина

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Пенза, 5 августа 2023. PenzaNews. Строительство помещения для второго ангиографа продолжается на территории клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе.

В Пензе на территории больницы №6 продолжается строительство помещения для второго ангиографа

Фото: Health.pnzreg.ru

Как следует из сообщения пресс-службы регионального Минздрава, работы ведутся на уровне котлована, осуществляется выведение фундамента на цокольный уровень, который в течение двух недель будет закончен.

«Согласно проекту, в сентябре возведение одноэтажного здания должно быть завершено», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что ангиографический комплекс стоимостью почти 70 млн. рублей уже закуплен, введение в эксплуатацию второй операционной планируется до конца 2023 года.

Как отметил руководитель регионального сосудистого центра клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина Дмитрий Максимов, второй комплекс необходим, поскольку поток пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями постоянно растет.

«Кроме того, наши врачи проходят обучение и внедряют новые методики и техники оказания медицинской помощи пензенцам. После установки ангиографа и запуска второй операционной мы разделим потоки пациентов, в первой будем оказывать экстренную помощь, а во второй — плановую», — сказал он.

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