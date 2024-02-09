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Игорь Комаров заявил, что впечатлен новым корпусом пензенского онкодиспансера

10:00 | 09.02.2024 | Медицина

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Пенза, 9 февраля 2024. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров заявил, что впечатлен новым лабораторно-диагностическим корпусом пензенского областного онкологического клинического диспансера.

Игорь Комаров заявил, что впечатлен новым корпусом пензенского онкодиспансера

Фото: Pnzreg.ru

«Очень впечатлил новый корпус онкодиспансера. [...] Если и дальше будут предприниматься важные и действенные меры по увеличению продолжительности жизни и сохранению здоровья людей, то они принесут результат», — сказал он в ходе встречи с журналистами в минувший четверг, 8 февраля.

«У Пензенского региона хорошая динамика развития, серьезные успехи в развитии медицины, образования, социальной сфере», — цитирует Игоря Комарова пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», открытие лабораторно-диагностического корпуса пензенского областного онкологического клинического диспансера состоялось 8 февраля.

Участие в нем приняли полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В здании размещены гематологический центр для детей и взрослых; общеклиническая, гематологическая, цитогенетическая, гемостазиологическая, ПЦР-лаборатории; служба ультразвуковой диагностики; два дневных стационара по химио- и радиотерапии.

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