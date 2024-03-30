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В двух селах Башмаковского района открыты новые ФАПы

12:17 | 30.03.2024 | Медицина

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Пенза, 30 марта 2024. PenzaNews. Новые фельдшерско-акушерские пункты начали работу в двух селах Башмаковского района Пензенской области — Соломинка и Высокое.

В двух селах Башмаковского района открыты новые ФАПы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального Минздрава, медицинскую помощь в них смогут получить более 600 местных жителей.

«Новые ФАПы оснащены современным оборудованием. Здесь имеются процедурный кабинет, кабинет врача, помещение для персонала, холл для ожидания, санузел, помещение для хранения лекарственных средств, помещение для хранения уборочного инвентаря», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что модульные фельдшерско-акушерские пункты возведены благодаря реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».

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