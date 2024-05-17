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В сердобской ЦРБ в январе-апреле углубленную диспансеризацию прошли около 1,7 тыс. женщин и мужчин репродуктивного возраста

13:00 | 17.05.2024 | Медицина

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Пенза, 17 мая 2024. PenzaNews. 1 тыс. 660 человек — 851 женщина и 809 мужчин репродуктивного возраста, что составляет 40% от плана на 2024 год, прошли углубленную диспансеризацию в сердобской центральной районной больнице имени А.И. Настина в январе-апреле в рамках реализации в Пензенской области пилотного проекта по стимулированию рождаемости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В сердобской ЦРБ в январе-апреле углубленную диспансеризацию прошли около 1,7 тыс. женщин и мужчин репродуктивного возраста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Успешно зарекомендовала себя выездная форма работы по проведению профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе фертильного возраста. Забор всех анализов и мазков осуществляется в один день и в одном месте с использованием передвижных мобильных комплексов, специально оборудованных для осмотра населения. С января по март 2024 года мобильными бригадами осмотрено 652 человека», — отмечается в тексте.

Комментируя результаты углубленной диспансеризации, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе сердобской ЦРБ Елена Кисляева проинформировала, что у трех женщин выявлено вторичное бесплодие.

«Все они получили направление в перинатальный центр для дополнительного обследования перед проведением процедуры экстракорпорального оплодотворения и, соответственно, шанс на долгожданное материнство», — сказала заместитель главврача, слова которой приводятся в пресс-релизе.

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