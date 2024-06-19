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Игнатенков, Космачев и Фомин провели прием граждан в пензенской областной больнице

18:00 | 19.06.2024 | Медицина

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Пенза, 19 июня 2024. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев, руководитель следственного управления СКР по региону Владимир Игнатенков и уполномоченный по правам человека в субъекте федерации Владимир Фомин провели выездной прием граждан в областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко в среду, 19 июня.

Игнатенков, Космачев и Фомин провели прием граждан в пензенской областной больнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего к ним обратились семь человек, среди которых были сотрудники учреждения.

Одна из старших медсестер поинтересовалась, каким образом планируется решать вопрос кадрового обеспечения больницы, в том числе средним медицинским персоналом.

Как пояснил Вячеслав Космачев, в текущем году после окончания областного медицинского колледжа ожидается трудоустройство в областную больницу восьми акушерок и 32 медицинских сестер.

«Ваша задача — учить молодые кадры, помогать им освоиться на новом рабочем месте, стараться выстроить системную работу с медицинскими кадрами и развивать систему наставничества», — отметил он.

Также в ходе приема граждан были затронуты вопросы материально-технического оснащения учреждения, в частности, ремонта отделения ревматологии, работы грузовых лифтов и наличия кондиционеров в палатах, сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.

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