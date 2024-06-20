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Врачи Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии проведут консилиум в Заречном

11:13 | 20.06.2024 | Медицина

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Заречный, 20 июня 2024. PenzaNews. Врачи Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии проведут онкологический консилиум на базе МСЧ №59 в Заречном Пензенской области 4-5 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

Врачи Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии проведут консилиум в Заречном. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Отмечается, что прием пациентов со злокачественными новообразованиями будет осуществляться по предварительной записи.

«При себе пациентам необходимо иметь выписку из медицинской документации, результат гистологического заключения с указанием даты и номера, данные КТ, МРТ, ПЭТ/КТ-исследований», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что после осмотра при необходимости уточнения диагноза и определения показаний к проведению протонной лучевой терапии, радионуклидной терапии пациенты смогут пройти дополнительные обследования на базе центра в кратчайшие сроки.

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