Врачи Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии проведут консилиум в Заречном Медицина

Заречный, 20 июня 2024. PenzaNews. Врачи Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии проведут онкологический консилиум на базе МСЧ №59 в Заречном Пензенской области 4-5 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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Отмечается, что прием пациентов со злокачественными новообразованиями будет осуществляться по предварительной записи.

«При себе пациентам необходимо иметь выписку из медицинской документации, результат гистологического заключения с указанием даты и номера, данные КТ, МРТ, ПЭТ/КТ-исследований», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что после осмотра при необходимости уточнения диагноза и определения показаний к проведению протонной лучевой терапии, радионуклидной терапии пациенты смогут пройти дополнительные обследования на базе центра в кратчайшие сроки.