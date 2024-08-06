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В хирургическом корпусе пензенской областной больницы появился аппарат для экстракорпоральной детоксикации

17:11 | 06.08.2024 | Медицина

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Пенза, 6 августа 2024. PenzaNews. Аппарат для экстракорпоральной детоксикации «MultiFiltrate», который передан пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко в безвозмездное пользование, установлен в отделении анестезиологии и реанимации в хирургическом корпусе на улице Краснова, 60. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В хирургическом корпусе пензенской областной больницы появился аппарат для экстракорпоральной детоксикации

Фото: Health.pnzreg.ru

«На данный момент отделение полностью оснащено расходными материалами для данного аппарата, что дает возможность проводить сеансы непрерывной заместительной почечной терапии пациентам по показаниям», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что система нового поколения предназначена для непрерывной заместительной почечной терапии у пациентов, находящихся в критических состояниях, с острой почечной недостаточностью, с грубыми электролитными нарушениями, с печеночной недостаточностью.

Как пояснила заведующая отделением анестезиологии и реанимации пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Евгения Трифонова, ранее процедура непрерывной заместительной почечной терапии была недоступна в этом корпусе учреждения.

«Наши пациенты с острой почечной недостаточностью перенаправлялись в отделение областной больницы, расположенное на Лермонтова, 28», — сказала Евгения Трифонова, слова которой приводятся в сообщении.

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