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В Пензенской области возобновлена работа санавиации

09:15 | 05.09.2024 | Медицина

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Пенза, 5 сентября 2024. PenzaNews. Работа санитарной авиации возобновлена в Пензенской области, для оказания скорой специализированной медицинской помощи с применением воздушного судна в 2024 году выделено 27 млн. рублей. Это следует из сообщения пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенской области возобновлена работа санавиации

Фото: Health.pnzreg.ru

В нем уточняется, что полеты на вертолете «Ансат» начали выполняться 2 сентября.

«Так, в среду, 4 сентября, вертолетная площадка больницы [№6 имени Г. А. Захарьина] приняла борт санавиации с пациентом из Нижнего Ломова. Мужчина 62 лет доставлен по направлению из районной больницы для проведения диагностической коронарографии. По результатам исследования будет определяться тактика дальнейшего лечения пациента», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что до конца текущего года планируется использовать 117,4 летных часа для эвакуации пациентов бортом санавиации.

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