Виктор Кувайцев рассказал, какие проблемы в Пензе считает наиболее острыми Политика

Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, выступая в большом зале мэрии с докладом о предварительных итогах социально-экономического развития муниципалитета, обозначил несколько основных проблем, требующих решения, несмотря на непростую экономическую ситуацию и ограниченность бюджетных средств.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Одной из главных проблем является неформальная занятость. По поручению губернатора Пензенской области ведется активная работа по легализации неофициальных рабочих мест, тем самым повышается уровень социальной защищенности населения. За прошедший год легализовано 27 тыс. рабочих мест. Нами выполнен контрольный показатель, установленный правительством Пензенской области», — сказал мэр.

По его словам, не менее важной проблемой является уклонение предприятий от уплаты налогов и выплата зарплаты «в конвертах».

«В отчетном периоде проведено 130 заседаний комиссии по защите интересов города в сфере экономики, на которые были приглашены более 1 тыс. 100 руководителей хозяйствующих субъектов. Результатом работы комиссии стало поступление денежных средств в консолидированный бюджет Пензенской области в размере более 160 млн. рублей, в том числе в бюджет города — более 60 млн. рублей. Сумма погашенной задолженности во внебюджетные фонды составила более 90 млн. рублей», — привел данные Виктор Кувайцев.

Он отметил также усиление работы по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции.

«Утвержден план мероприятий, направленных на профилактику и пресечение незаконного оборота алкогольной продукции. Усилены профилактические меры со стороны всех ответственных за это ведомств. Активизирована работа по мониторингу торговых предприятий, реализующих спиртосодержащую продукцию, в целях недопущения реализации и сбыта фальсифицированных товаров», — сказал градоначальник.

По его словам, особое внимание уделяется исполнению наказов и обращений избирателей по различным проблемам: в рамках этой деятельности был открыт опорный пункт в микрорайоне Заря, а также завершен ремонт понтонного моста, соединяющего микрорайон Пенза-III и остров Пески.

Мэр обратил внимание присутствующих на то, что администрация Пензы проводит системный анализ поступающих обращений, по результатам которого принимаются решения о включении мероприятий в муниципальные программы.

«Так, на плановый период 2017–2019 годов рассматривается возможность включения в программы следующих мероприятий: проведение водоснабжения в поселок Лесной на условиях софинансирования с регионом; организация водоснабжения на территории поселка «ЗИФ»; строительство ливневой канализации по улице Кривозерье», — сказал Виктор Кувайцев.

Читайте также

Россияне объединились вокруг ценностей патриотизма ради преодоления трудностей — Путин

Он также процитировал слова президента России Владимира Путина, сказанные им в послании Федеральному Собранию: «Когда народ чувствует свою правоту, действует сплоченно, он уверенно идет по избранному пути».

«Я призываю всех нас работать так, чтобы наши горожане ощущали внимание и заботу к себе и своим проблемам, с уверенностью рассчитывали на то, что «им будут обеспечены широкие и равные возможности для самореализации, для воплощения в жизнь предпринимательских, творческих, гражданских инициатив, рассчитывали на уважение к себе, к своим правам, свободам, к своему труду», — вновь процитировал слова главы государства Виктор Кувайцев.