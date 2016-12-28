Завершена проверка сведений о доходах депутатов гордумы Пензы Политика

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Постоянная комиссия пензенской гордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, завершила проверку поступивших от народных избранников данных. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил глава города Валерий Савельев в среду, 28 декабря.

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«Прошла комиссия», — сказал собеседник агентства.

При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос об озвученных результатах и сделанных выводах.

«Там приняли правильное решение», — сказал Валерий Савельев, не уточнив, какое именно.

Вместе с тем глава города пояснил, что решение по каждому депутату принималось отдельно.

По словам Валерия Савельева, в предстоящий четверг, 29 декабря, он намерен детально изучить выводы комиссии, после чего результаты проверки будут переданы в прокуратуру.

«Завтра как раз и будут переданы», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая неофициальная информация о том, что более 10 депутатов Пензенской городской думы из 35 могут лишиться своих мандатов из-за недостоверных сведений о доходах, появилась еще до выборов депутатов Госдумы России, состоявшихся в сентябре. 7 ноября ее подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.

В тот же день председатель постоянной комиссии пензенской гордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Денис Желиховский сообщил, что проводится проверка поступивших от народных избранников данных. Кроме того, свои комментарии на этот счет ИА «PenzaNews» дали представители всех фракций, представленных в пензенской гордуме.

16 ноября стало известно, что по итогам проверки прокуратуры 26 сентября 2016 года главе города Пензы Валерию Савельеву было внесено представление, в котором идет речь о нарушениях, допущенных 14 депутатами. Оно было рассмотрено. 31 октября состоялось заседание постоянной комиссии гордумы по контролю за достоверностью сведений, на котором было принято решение о собственной проверке. Срок ее проведения не должен превышать 60 дней. Таким образом, итоги проверки должны быть подведены до конца 2016 года.

25 ноября глава Пензы Валерий Савельев прокомментировал ход проверки в отношении 14 депутатов гордумы, подтвердив, что «некоторые недостоверные сведения есть».

В тот же день Денис Желиховский сообщил, что проверка будет проведена в 60-дневный срок. Вместе с тем он затруднился сказать, к какой именно дате будут получены окончательные результаты.