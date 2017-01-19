Новости на пензенском сайте «Справедливой России» не обновляются уже треть года Политика

Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Новостной раздел официального сайта пензенского регионального отделения партии «Справедливая Россия» не обновляется уже 4 месяца.

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Последнее сообщение здесь датировано 19 сентября 2016 года. Публикация появилась на следующий день после выборов в Государственную думу России.

Как отмечают обозреватели, заголовок последней новости является во многом символичным: «СР приступает к работе в новых политических условиях». При этом информация о том, какую именно деятельность ведет партия сейчас, в том числе ее пензенское отделение, на сайте не представлена.

Также на интернет-ресурсе нет никаких сведений и о работе избранного депутата Госдумы России от Пензенской области, члена фракции «Справедливая Россия» Леонида Левина, который строил свою предвыборную кампанию на слогане «Время помогать людям».

Сведений о том, скольким людям уже помог народный избранник за последние 4 месяца с момента получения вожделенного мандата и поста председателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи, нет.

При этом если еще полгода назад Леонид Левин весьма часто появлялся в эфире пензенских телеканалов и преимущественно в окружении высокопоставленных региональных чиновников, в том числе губернатора Ивана Белозерцева, то сейчас его медиаактивность снизилась в разы.

По мнению ряда наблюдателей, менее заметна в СМИ стала и пензенская правозащитница, член «Справедливой России» Людмила Коломыцева. Она баллотировалась в Госдуму РФ по 146-му пензенскому одномандатному округу, но получила лишь около 8% поддержки избирателей.

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По информации от людей из близкого окружения Людмилы Коломыцевой, она якобы по-прежнему болезненно воспринимает итоги выборов, в некоторой степени разочаровалась в идеях партии «Справедливая Россия» и ее подходах к ведению избирательной кампании.

«Это называется: ни себе, ни людям!» — написала Людмила Коломыцева на странице в соцсети Facebook, где с минувшей среды, 18 января, ведется весьма критическое обсуждение работы в Пензенской области депутата Леонида Левина, который большую часть своего времени проводит в Москве.

Не исключено, что Людмила Коломыцева попробует свои силы на выборах в Законодательное собрание Пензенской области, которые состоятся в сентябре, однако лично от нее каких-либо официальных заявлений в СМИ на этот счет пока не прозвучало.