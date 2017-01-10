Заведомо недостоверных сведений о доходах депутатов гордумы не выявлено — глава Пензы Политика

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Ни один из 14 депутатов пензенской гордумы, которые, по данным прокуратуры, допустили нарушения при подаче сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год, не указал заведомо недостоверные сведения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил глава города Валерий Савельев во вторник, 10 января.

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«Комиссия [гордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами] прошла. Заведомо недостоверных доходов не было», — сказал собеседник агентства, комментируя результаты проверки, проведенной в конце 2016 года, которые до настоящего времени так и не стали достоянием общественности.

Валерий Савельев добавил, что в итоге члены комиссии пришли к общему мнению.

«Комиссией рассмотрено все и принято решение комиссионно — признать, что заведомо недостоверных не было доходов», — пояснил он.

По имеющейся информации, результаты проверки комиссии гордумы в отношении 14 депутатов переданы в прокуратуру Ленинского района Пензы.

Ожидается, что надзорное ведомство в ближайшее время даст оценку поступившей информации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая неофициальная информация о том, что более 10 депутатов Пензенской городской думы из 35 могут лишиться своих мандатов из-за недостоверных сведений о доходах, появилась еще до выборов депутатов Госдумы России, состоявшихся в сентябре. 7 ноября ее подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.

В тот же день председатель постоянной комиссии пензенской гордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Денис Желиховский сообщил, что проводится проверка поступивших от народных избранников данных. Кроме того, свои комментарии на этот счет ИА «PenzaNews» дали представители всех фракций, представленных в пензенской гордуме.

16 ноября стало известно, что по итогам проверки прокуратуры 26 сентября 2016 года главе города Пензы Валерию Савельеву было внесено представление, в котором идет речь о нарушениях, допущенных 14 депутатами. Оно было рассмотрено. 31 октября состоялось заседание постоянной комиссии гордумы по контролю за достоверностью сведений, на котором было принято решение о собственной проверке.

25 ноября глава Пензы Валерий Савельев подтвердил, что «некоторые недостоверные сведения есть», а Денис Желиховский пояснил, что проверка будет проведена в 60-дневный срок и окончательные результаты пока не получены.

28 декабря Валерий Савельев сообщил, что постоянная комиссия гордумы завершила проверку. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос об озвученных результатах и сделанных выводах, отметив, что «там приняли правильное решение».