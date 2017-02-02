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В гордуме Пензы пояснили, почему не ставился вопрос о лишении 14 депутатов мандатов

16:16 | 02.02.2017 | Политика

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Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев и постоянная комиссия гордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, не имела оснований для постановки вопроса о досрочном прекращении полномочий 14 депутатов, указавших недостоверные или неполные данные за 2015 год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте представительного органа местного самоуправления.

В гордуме Пензы пояснили, почему не ставился вопрос о лишении 14 депутатов мандатов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем поясняется, что было принято во внимание несколько обстоятельств, в частности, то, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представлялись рядом депутатов впервые.

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Кроме того, по итогам внутренней проверки был сделан вывод об отсутствии умысла народных избранников на сокрытие информации.

Помимо этого, причины недостоверности или неполноты сведений «подтверждены документально, являются объективными и уважительными».

«Также комиссия установила, что нарушения, допущенные депутатами, не повлекли за собой негативных последствий. В действиях депутатов отсутствовала личная заинтересованность, направленная на совершение коррупционных правонарушений», — подчеркивается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», среди депутатов-нарушителей есть члены всех образованных в Пензенской городской думе фракций — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Это единороссы Андрей Сакмаев, Сергей Седов, Борис Дрякин, Василий Журавлев, Александр Пичугин, Виктор Воробьев, Алексей Савичев, Сергей Куличков, Александр Стрельников, Георгий Тюрин и Юрий Зиновьев; коммунисты Олег Шаляпин и Александр Трутнев; а также либерал-демократ Жиганша Туктаров.

При этом единственным народным избранником, понесшим наказание, стал член «Единой России», депутат от избирательного округа №23 Георгий Тюрин, который с июня 2016 года является заместителем председателя гордумы на штатной основе.
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