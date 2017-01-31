В Пензе 14 депутатов гордумы, подавших неверные сведения о доходах, сохранили мандаты Политика

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. 14 депутатов Пензенской городской думы, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год, сохранили свои мандаты. Это следует из ответа прокурора Ленинского района Пензы Евгения Зудихина на редакционный запрос ИА «PenzaNews».

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По его словам, факты, отраженные в представлении от 26 сентября 2016 года, нашли свое подтверждение.

«[...] За допущенные нарушения законодательства при предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутат Пензенской городской думы Тюрин Г.В., работающий на постоянной основе, привлечен к дисциплинарной ответственности в виде объявления выговора», — сообщил Евгений Зудихин.

Таким образом, член «Единой России», депутат от избирательного округа №23 Георгий Тюрин, который с июня 2016 года является заместителем председателя гордумы на штатной основе, фактически стал единственным народным избранником, понесшим наказание.

Помимо него, по данным прокурора, к дисциплинарной ответственности привлечен руководитель аппарата гордумы Евгений Беспалов «за ненадлежащий контроль за соблюдением законодательства».

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«Кроме того, Пензенской городской думой в ближайшее время планируется провести ряд мероприятий (в том числе обучающие семинары, заседания рабочих групп, подготовка и раздача методических материалов), направленных на недопущение впредь нарушений при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — добавил прокурор Ленинского района Пензы Евгений Зудихин.

По его словам, оснований для принятия дополнительных мер прокурорского реагирования не имеется.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая неофициальная информация о том, что более 10 депутатов Пензенской городской думы из 35 могут лишиться своих мандатов из-за недостоверных сведений о доходах, появилась еще до выборов в Госдуму России, состоявшихся в сентябре 2016 года. 7 ноября ее подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.

В тот же день комментарии на этот счет дали представители всех фракций, представленных в гордуме.

Впоследствии стало известно, что 26 сентября прокурор Ленинского района Пензы Евгений Зудихин внес главе города Валерию Савельеву представление, в котором идет речь о нарушениях, допущенных 14 депутатами.

В гордуме было принято решение о проведении собственной проверки.

Комментируя ее результаты, Валерий Савельев заявил, что «заведомо недостоверных доходов не было».

Вместе с тем 29 декабря 2016 года в прокуратуру поступил ответ главы города, в котором не содержался однозначный ответ на поставленные в сентябрьском представлении вопросы.

В связи с этим 11 января 2017 года надзорное ведомство потребовало в срок до 23 января надлежащим образом рассмотреть представление и дать однозначные ответы на обозначенные вопросы. В указанную дату ответ поступил в прокуратуру.

Среди депутатов-нарушителей есть члены всех образованных в Пензенской городской думе фракций — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Это единороссы Андрей Сакмаев, Сергей Седов, Борис Дрякин, Василий Журавлев, Александр Пичугин, Виктор Воробьев, Алексей Савичев, Сергей Куличков, Александр Стрельников, Георгий Тюрин и Юрий Зиновьев; коммунисты Олег Шаляпин и Александр Трутнев; а также либерал-демократ Жиганша Туктаров.