Реакция на неверные сведения о доходах депутатов должна быть адекватной — Канцерова Политика

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Реакция на предоставление депутатами различных уровней неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должна быть адекватной. Такое мнение высказала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова в ходе пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 6 февраля.

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«В настоящее время то, что касается адекватности принятых мер, обоснованности решения комиссии [пензенской гордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами], будем смотреть», — сказала она, комментируя ситуацию, при которой 14 депутатов, подавших неверные сведения, сохранили свои мандаты.

По словам Натальи Канцеровой, ситуация будет анализироваться комплексно, для этого были запрошены протоколы заседаний комиссии.

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«Но я хочу вам сказать, что как считалось тяжким грехом для депутата непредставление декларации о доходах себя и своей семьи, так и остается. Поэтому посмотрим, почему депутаты проявили такую «скромность», скажем так, забывчивость и постеснялись отчитаться о своих доходах», — отметила прокурор Пензенской области.

Она добавила, что при определении надлежащего наказания нельзя допускать перекосов.

«Здесь нельзя допустить перекоса ни в сторону, предположим, занижения нарушений, так и в сторону завышения каких-то полномочий и избыточных наказаний. Поэтому, уверяю вас, затягивание этого вопроса связано всего лишь с происходящими процедурами, которые предусмотрены законом», — резюмировала Наталья Канцерова.