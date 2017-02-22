Вячеслав Володин посетит Пензенскую область на этой неделе Политика

Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетит Саратовскую и Пензенскую области с рабочим визитом 24 и 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

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Ожидается, что он ознакомится с ходом реализации проектов, которые были им инициированы в период избирательной кампании, а также осмотрит объекты социально-культурного значения и медицинские учреждения.

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина, в настоящее время программа пребывания Вячеслава Володина в регионе формируется.

Точную дату приезда спикера Госдумы в Пензу она не уточнила, добавив, что эта информация будет обнародована в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Вячеслав Володин посещал Пензенскую область перед выборами в Госдуму России седьмого созыва 31 августа 2016 года.

Тогда он, в частности, осмотрел станцию скорой помощи, оценил ход реализации проекта «Наш двор», встретился с руководителями СМИ и партактивом «Единой России».

Вячеслав Володин шел на выборы от партии власти в составе региональной группы №15, включающей в себя Волгоградскую, Саратовскую, Пензенскую и Тамбовскую области, которую он возглавлял.

18 сентября 2016 года он был избран депутатом, 5 октября — председателем Государственной думы РФ седьмого созыва.