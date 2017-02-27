Любовь Пастушкова сменила Веру Константинову на посту вице-мэра Кузнецка Политика

Кузнецк, 27 февраля 2017. PenzaNews. Любовь Пастушкова сменила Веру Константинову на посту заместителя главы администрации Кузнецка Пензенской области. Об этом мэр Сергей Златогорский сообщил в ходе оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 27 февраля.

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Должность стала вакантной в связи с выходом Веры Константиновой на пенсию.

Любовь Пастушкова, которая до настоящего времени являлась помощником главы администрации города, ранее была зачислена в кадровый резерв, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.

Константинова Вера Вячеславовна родилась в Кузнецке Пензенской области 23 февраля 1949 года.

Трудовую деятельность начала на заводе приборов и конденсаторов.

В 1971 году окончила фельдшерское отделение кузнецкого медицинского училища.

На протяжении 4 лет занимала должность секретаря комитета ВЛКСМ медучилища.

В октябре 1974 года была утверждена секретарем кузнецкого горкома ВЛКСМ.

Впоследствии окончила естественно-географический факультет Пензенского государственного педагогического университета.

С 1979 года работала в пензенском облисполкоме инструктором организационно-инструкторского отдела.

Окончила Саратовскую высшую партийную школу.

С 1981 года трудовая деятельность связана с Кузнецком. В течение 10 лет работала заведующей орготделом городского исполнительного комитета, затем — начальником организационно-контрольного отдела администрации Кузнецка.

С октября 2001 года по февраль 2017 года — заместитель главы администрации Кузнецка.