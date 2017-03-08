В Пензе организована комиссия по реализации проекта по формированию городской среды Политика

Пенза, 8 марта 2017. PenzaNews. Межведомственная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» организована в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ее возглавил губернатор Иван Белозерцев. Заместителем назначен первый зампред регионального правительства Андрей Кулинцев.

Куратором проекта стал заместитель председателя облправительства Дмитрий Семенов.

Заместитель начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Дмитрий Герасимов назначен секретарем комиссии.

Так же в ее состав вошли заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Александр Еремкин, руководитель проектного офиса регионального правительства Анатолий Земсков, глава администрации Кузнецка Сергей Златогроский. начальник областного департамента градостроительства и архитектуры Леонид Иоффе, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, секретарь общественной палаты региона Владимир Подобед, министр финансов области Любовь Финогеева.

Также на реализацией проекта будут работать депутат регионального Заксобрания, первый секретарь обкома КПРФ Георгий Камнев, глава администрации Сердобска Иван Кирюхин, глава Заречного Олег Климанов, глава администрации Пензенского района Сергей Козин, председатель региональной федерации профсоюзов Николай Котов, мэр Пензы Виктор Кувайцев, начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко, глава администрации Никольска Виктор Попков, глава администрации Нижнего Ломова Александр Родников.

Кроме того, членами межведомственной комиссии стали председатель пензенского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Михаил Лисин, председатель счетной палаты региона Михаил Макаров, глава исполкома областного отделения Общероссийского народного фронта Сергей Мельников, глава администрации города Городище Владимир Михайлов, начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин, глава администрации Мокшана Николай Паняев, генеральный директор телерадиокомпании «Экспресс» Степан Парфенов и директор ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» призван обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. Срок реализации — с ноября 2016 года по февраль 2021 года.

Проект предусматривает более активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ по благоустройству.

Так, субъекты РФ и муниципалитеты численностью от 1 тыс. человек должны принять новые правила благоустройства, предусматривающие в том числе учет мнения граждан при формировании таких программ. Также они должны утвердить механизм поддержки мероприятий, инициированных гражданами, и финансовое участие населения и организаций в их реализации. Кроме того, необходимо предусмотреть инструменты общественного контроля.

В 2017 году на реализацию проекта из федерального бюджета планируется направить 20 млрд. рублей на благоустройство и 500 млн. рублей на парки. С учетом средств регионов общая сумма составит 27,2 млрд. рублей.