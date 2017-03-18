Еще 19 человек зарегистрированы для участия в праймериз Политика

Пенза, 18 марта 2017. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению праймериз для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва зарегистрировал еще 19 участников внутрипартийного голосования в ходе заседания, состоявшегося в пятницу, 17 марта.

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В их числе — секретарь неверкинского местного отделения партии «Единая Россия» Наталия Акчурина, предприниматель Сергей Баскаков, директор школы села Варыпаево Роман Греднев, менеджер шемышейского дома культуры Татьяна Гурьянова, пенсионер Игорь Епанчин, предприниматель Ольга Ершова и заместитель директора школы Вадинска Лариса Жукова.

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Также в праймериз примут участие директора школ сел Уварово и Варварино Алексей Зимин и Татьяна Кабалина, руководитель многофункционального центра Мокшанского района Екатерина Комина, директор центра детского творчества Кузнецка Алла Кузьмичева, учитель биологии многопрофильного лицея села Малая Сердоба Галина Малкина, директор библиотечно-культурного центра Спасского района Ольга Мошкина и руководитель бессоновского комплексного центра социальной помощи семье и детям Елена Самсонова.

Кроме того, среди зарегистрированных участников праймериз — начальник по обеспечению деятельности ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» Наталия Спирина, директор школы №1 имени Бориса Прозорова Никольска Алексей Ушев, директор МП «Горэлектросеть» Заречного Виктор Шошкин, секретарь башмаковского местного отделения партии «Единая Россия» Николай Юрлов и директор ООО «Агросервис» Павел Якушов.

Как сообщает пресс-служба реготделения «Единой России», один из 19 зарегистрированных участников предварительного голосования не является членом партии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выдвижение участников предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» с целью отбора кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва стартовало 27 февраля и продлится по 27 апреля.

Оргкомитет по проведению праймериз возглавил секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин. Всего в его состав включены 17 человек.

Единый день предварительного голосования состоится 28 мая.