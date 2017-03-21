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Вероятность приезда Миронова в Пензу 23 марта «стремится к нулю» — Плахута

13:20 | 21.03.2017 | Политика

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Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Вероятность визита председателя «Справедливой России» Сергея Миронова в Пензу в предстоящий четверг, 23 марта, «стремится к нулю». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил лидер пензенских эсеров, директор МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Валерий Плахута во вторник, 21 марта.

Вероятность приезда Миронова в Пензу 23 марта «стремится к нулю» — Плахута

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Однозначно визит будет, но по срокам на сегодня ничего неизвестно», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, лидер партии намерен приехать в Пензу в преддверии предстоящих выборов в Законодательное собрание области.

«Шесть регионов, в которых пройдут выборы, в которые Сергей Михайлович [Миронов] сам или с помощниками планировал нанести визит с целью поддержать руководство местных отделений, встретиться с активом и, возможно, с руководством области», — уточнил Валерий Плахута.

Он отметил, что с учетом этого программа пребывания Сергея Миронова в Пензе согласовывается в том числе с правительством региона.

«Поскольку мы этим не занимаемся, что-то добавить я вряд ли смогу», — сказал лидер пензенских эсеров.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 марта стало известно о том, что председатель «Справедливой России» Сергей Миронов планирует посетить Пензенскую область с рабочим визитом в ближайшее время.

Впоследствии представитель пресс-службы партии Максим Лопатин уточнил, что визит запланирован на 23 марта — такая дата стояла в рабочем графике Сергея Миронова.
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