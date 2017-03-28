В Пензе изменены условия получения губернатором доплаты к страховой пенсии Политика

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания поддержали внесение изменений в ст. 6 закона «О губернаторе Пензенской области», скорректировав условия получения главой региона доплаты к страховой пенсии.

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Соответствующий законопроект народным избранникам представил начальник правового управления правительства Пензенской области Сергей Сластных, который пояснил, что региональный закон необходимо привести в соответствие с указом президента РФ №730 от 31 декабря 2016 года.

«[Он] предусматривает увеличение срока замещения гражданином полномочий губернатора Пензенской области, необходимого для ежемесячной доплаты к страховой пенсии», — пояснил руководитель управления.

Он уточнил, что при исполнении полномочий от 3 до 6 лет ежемесячная доплата к страховой пенсии губернатора, прекратившего исполнение полномочий, устанавливается в размере 55% ежемесячного денежного вознаграждения главы региона, 6 лет и более — 75%.

Сергей Сластных подчеркнул, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета региона.