Борис Дрякин не знал об имуществе, из-за которого попал в число 14 депутатов-нарушителей Политика

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы шестого созыва Борис Дрякин, входящий во фракцию «Единая Россия», который в числе 14 народных избранников представил неверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год, заявил, что не знал о неучтенном прицепе и парковочном месте.

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«Есть ошибки федеральных органов, которые дают недостоверные сведения. […] Я три раза выбирался в городскую думу. Три раза избирком проверял все мое имущество. И вдруг у меня откуда-то всплывает в ГАИ прицеп 1996 года. Просто вот смотришь и думаешь — дурак ли я?» — отметил он в ходе 32-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 31 марта.

По словам народного избранника, при выяснении обстоятельств было установлено, что произошла ошибка, в связи с чем ему принесли извинения.

Борис Дрякин добавил, что также на момент подачи декларации он не располагал данными о владении парковочным местом.

«Документы из Москвы пришли на недвижимость значительно позже из суда, чем когда я заполнял декларацию. Какая коррупционная составляющая, если я сам не знал? [...] 10 лет шел суд. Адвокаты занимались московские. Я даже не знал, что там делается, как делается. Вдруг всплывает […] это паркоместо — 13 кв. метров. Какая коррупционная составляющая? О чем мы говорим? Глупость полнейшая, арифметические ошибки!» — сказал депутат.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», совокупный декларированный доход депутатов гордумы Пензы за 2015 год составил около 240 млн. рублей. Директор ООО «СтройТэкс» Борис Дрякин (округ №21) по уровню доходов — 29 млн. 475 тыс. 909 рублей — вошел в топ-5 народных избранников.