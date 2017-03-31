Депутату Олегу Шаляпину стыдно оправдываться за ошибку в декларации за 2015 год Политика

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Руководитель фракции КПРФ в Пензенской городской думе шестого созыва Олег Шаляпин, который в числе 14 народных избранников представил недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год, заявил, что ему стыдно оправдываться в сложившейся ситуации в связи с отсутствием злого умысла.

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«Я [...] не указал участие в организации, которая не работает уже более семи лет, имеет нулевой баланс, не получает доходов, ничего. Уважаемые правоохранители, законодатели во мне коррупционера увидели? Я в жизни своей не занимал муниципальные должности, не получал денег из бюджета, не участвовал в муниципальных контрактах! Получал обычную зарплату. [...] Мне вот, например, стыдно сейчас оправдываться за то, чего я не совершал», — сказал коммунист в ходе 32-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 31 марта.

Олег Шаляпин высказал мнение, что лишить его полномочий могут только люди, избравшие его депутатом в 2014 году.

«Считаю, что прокуратура, прежде чем выходить с этим вопросом [о досрочном прекращении полномочий 14 депутатов пензенской гордумы], должна была в соответствии с законодательством […] выяснить заведомость и коррупционную составляющую», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», совокупный декларированный доход депутатов гордумы Пензы за 2015 год составил около 240 млн. рублей. Руководитель фракции КПРФ в гордуме Олег Шаляпин (округ №1) заработал за год 422 тыс. рублей.