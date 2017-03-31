Прокуратура намерена добиваться прекращения полномочий 14 депутатов гордумы Пензы Политика

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Прокуратура намерена добиваться исполнения законодательства о противодействии коррупции в части досрочного прекращения полномочий 14 депутатов пензенской гордумы, представивших неполные или недостоверные сведения о доходах за 2015 год. Об этом заявил прокурор Ленинского района Пензы Евгений Зудихин, комментируя итоги 32-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 31 марта.

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«Представление [прокуратуры, касающееся досрочного прекращения полномочий депутатов] может быть либо удовлетворено, либо отклонено. Фактически сегодня принято решение «принять к сведению», — сказал он журналистам.

Евгений Зудихин отметил, что народные избранники намеренно откладывали рассмотрение данного вопроса.

«До последнего ни наше представление, ни протест не хотели выносить на сессию городской думы. Вчера вечером было принято решение, мы сразу же известили об этом», — пояснил прокурор Ленинского района Пензы.

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По его словам, сейчас не идет речи о том, что необходимо подтвердить факт нарушений, допущенных 14 депутатами — об этом говорят результаты проверки как надзорного ведомства, так и соответствующей постоянной комиссии гордумы.

«Есть требование закона о том, что депутат нарушил закон, и за это есть ответственность одна — сложение полномочий», — подчеркнул Евгений Зудихин.

Отвечая на вопрос о дальнейших действиях прокуратуры, он сказал, что сначала необходимо дождаться полного решения гордумы.

«О более конкретных мерах, которые будет принимать прокуратура района в связи с этим, мы обязательно средства массовой информации известим», — добавил Евгений Зудихин.

Высказывания депутатов о том, что лишать их полномочий нецелесообразно, прокурор Ленинского района прокомментировал кратко.

«Все эти комментарии — это их право», — сказал он.