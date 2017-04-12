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В облправительстве не озвучивают информацию о кандидате на пост главы УВП

13:11 | 12.04.2017 | Политика

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина не стала озвучивать информацию о кандидате на пост начальника управления внутренней политики, а также о нынешней должности Александра Елатонцева — прежнего руководителя ведомства, об отставке которого стало известно ровно две недели назад.

В облправительстве не озвучивают информацию о кандидате на пост главы УВП

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пока что губернатор [Иван Белозерцев] эту информацию не озвучивал. Соответственно, не озвучиваю ее и я», — сказала Дина Черемушкина, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» в среду, 12 апреля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 марта в «Твиттере» губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева появилась запись о том, что Александр Елатонцев покидает должность начальника управления внутренней политики правительства. При этом глава региона добавил, что уже поставил перед чиновником новые стратегические задачи. Какие именно, он не уточнил.

Процедура увольнения Александра Елатонцева была запущена 29 марта. Завершилась ли она к настоящему времени или же до сих пор продолжается, в правительстве Пензенской области не информируют.
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