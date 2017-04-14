22:01:29 Пятница, 14 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Годовой доход сенатора Виктора Кондрашина составил около 5,5 млн. рублей

20:49 | 14.04.2017 | Политика

Печать

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Декларированный годовой доход члена Совета Федерации – представителя от Законодательного собрания Пензенской области Виктора Кондрашина составил за 2016 год 5 млн. 430 тыс. 921 рубль, его супруги — 502 тыс. 332 рубля.

Годовой доход сенатора Виктора Кондрашина составил около 5,5 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В собственности семьи находится квартира площадью 53,9 кв. метра.

Виктору Кондрашину также принадлежит автомобиль «Mitsubishi Outlander».

У его супруги в собственности имеются следующие объекты недвижимости: 31/2260 доли земельного участка площадью 2 тыс. 260 кв. метров для размещения гаражей и стоянок, садовый участок площадью 400 кв. метров, жилое строение площадью 18 кв. метров, 1/2 доли квартиры площадью 59,3 кв. метра, два гаража — 19,5 и 17,1 кв. метра.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Виктор Кондрашин был наделен полномочиями сенатора в августе 2015 года. До этого он являлся депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва.

Его декларированный доход за 2015 год составлял около 3 млн. рублей.
Актуальное
Читайте также
В Пензе пройдет конференция «Языковые и культурные реалии современного мира» В Пензе появится пешеходный переход со светодиодами
В общежитии Заречного мужчину ударили ножом в грудь Осужден житель Заречного, заставивший знакомую взять ноутбук в кредит
Хранивший дома боевую гранату житель Кузнецка отправится в колонию Более 500 полицейских будут следить за порядком на Пасху в Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама