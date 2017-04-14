Годовой доход сенатора Виктора Кондрашина составил около 5,5 млн. рублей Политика

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Декларированный годовой доход члена Совета Федерации – представителя от Законодательного собрания Пензенской области Виктора Кондрашина составил за 2016 год 5 млн. 430 тыс. 921 рубль, его супруги — 502 тыс. 332 рубля.

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В собственности семьи находится квартира площадью 53,9 кв. метра.

Виктору Кондрашину также принадлежит автомобиль «Mitsubishi Outlander».

У его супруги в собственности имеются следующие объекты недвижимости: 31/2260 доли земельного участка площадью 2 тыс. 260 кв. метров для размещения гаражей и стоянок, садовый участок площадью 400 кв. метров, жилое строение площадью 18 кв. метров, 1/2 доли квартиры площадью 59,3 кв. метра, два гаража — 19,5 и 17,1 кв. метра.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Виктор Кондрашин был наделен полномочиями сенатора в августе 2015 года. До этого он являлся депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва.

Его декларированный доход за 2015 год составлял около 3 млн. рублей.