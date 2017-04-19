Александр Рогожкин стал лидером пензенских комсомольцев Политика

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Александр Рогожкин избран первым секретарем пензенского областного комитета Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ). Соответствующее решение принято в ходе пленума, который состоялся накануне.

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С осени 2014 года этот пост занимал Алексей Буланов. Тогда он сменил Ивана Финогеева, который сейчас является руководителем молодежной общественной организации «Поколение нового времени». Ее активисты известны своими оппозиционными взглядами.

Алексей Буланов, представивший доклад об итогах работы пензенских комсомольцев за отчетный период, которые были признаны удовлетворительными, теперь возглавит областную контрольно-ревизионную комиссию организации.

Вторым секретарем пензенского обкома ЛКСМ избран Владислав Толстошеев.

Коммунистический союз молодежи (комсомол) — политическая молодежная организация, созданная в РСФСР 29 октября 1918 года.

В 1924 году организации присвоено имя В.И. Ленина. В связи с образованием СССР в марте 1926 года переименована во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).

В 1977 году в комсомоле состояли свыше 36 млн. граждан СССР в возрасте 14–28 лет.

На сегодняшний день в России правопреемником ВЛКСМ является ЛКСМ РФ.