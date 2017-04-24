Виктор Рубцов «с горечью и недоумением» смотрит на происходящее в Пензенской области Политика

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Виктор Рубцов, в разное время занимавший должности руководителя аппарата губернатора и областного правительства, вице-губернатора, а также заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы, признался в « Живом Журнале », что «с горечью и недоумением» смотрит на происходящее в регионе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«29 апреля день рождения бывшего губернатора Пензенской области Василия Кузьмича Бочкарева. Если бы он был жив, ему исполнилось бы 68 лет. Но почти уже год как его не стало...» — начинает свой рассказ бывший пензенский чиновник, вспоминая годы работы с экс-главой региона, которые, по мнению ряда экспертов, были лучшими для самого Виктора Рубцова, став пиком его политической карьеры.

«[...] Пензенская область навсегда останется для меня родным регионом. Поэтому я с горечью и недоумением смотрю, что происходит в этом регионе. Встречаясь с жителями области, депутатами, руководителями и выслушивая их, сам задаю вопрос, которой все задают мне — а есть ли в Пензенской области власть? Что с ней, родной, происходит? Если кто не в курсе, можно частично понять уровень проблем, прочитав всего несколько статей на местных сайтах или форумах. [...] Это лишь надводная часть айсберга проблем, которая уже выплыла на поверхность. Пензенскую область лихорадит от скандалов. Подобного даже представить себе было невозможно при Бочкареве!» — пишет бывший чиновник прежней губернаторской администрации.

По его словам, элита Пензенской области «сначала шепотом, потом вполголоса, а теперь уже почти в открытую» заявляет, что власти в регионе просто нет.

«Кадровая политика в эшелонах власти Пензенской области заставляет задуматься, а уж не скрытая ли это диверсия, направленная на развал государства? А что сам губернатор Белозерцев, как любят некоторые СМИ говорить, народоизбранный? Где он? Почему молчит? Почему не действует?» — задается вопросами Виктор Рубцов, предполагая, что «долго делать вид, что ничего не происходит, все равно не удастся».

Читайте также

В медиапространстве Пензы открыто заговорили о возможной связи Рябихиной с Тузовым

Особо бывший чиновник сокрушается по поводу того, что Иван Белозерцев — не «народный губернатор» Василий Бочкарев, который «лично читал форумы и СМИ», не доверяясь лишь подготовленным правительственными службами обзорам, сам общался с блогерами, жителями и «лично разубеждал оппонентов».

«Сейчас все по другому. Не хочу никого обвинять, да и не вправе этого делать, но могу сказать лишь следующее: всем властным структурам надо понимать, что администрация президента РФ ничего не упускает из виду, особенно в преддверии президентских выборов. Вся ситуация мониторится и доносится до высших руководителей. Какие сигналы идут в область сверху, когда и какие будут приняты решения, сложно сказать, но если пензенские власти не услышат эти сигналы, «не выйдут из окопов», не «опустятся на грешную землю», то этих решений не избежать», — предостерегает Виктор Рубцов.