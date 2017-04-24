Виктор Рубцов «с горечью и недоумением» смотрит на происходящее в Пензенской области

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Виктор Рубцов, в разное время занимавший должности руководителя аппарата губернатора и областного правительства, вице-губернатора, а также заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы, признался в «Живом Журнале», что «с горечью и недоумением» смотрит на происходящее в регионе.
«29 апреля день рождения бывшего губернатора Пензенской области Василия Кузьмича Бочкарева. Если бы он был жив, ему исполнилось бы 68 лет. Но почти уже год как его не стало...» — начинает свой рассказ бывший пензенский чиновник, вспоминая годы работы с экс-главой региона, которые, по мнению ряда экспертов, были лучшими для самого Виктора Рубцова, став пиком его политической карьеры.
«[...] Пензенская область навсегда останется для меня родным регионом. Поэтому я с горечью и недоумением смотрю, что происходит в этом регионе. Встречаясь с жителями области, депутатами, руководителями и выслушивая их, сам задаю вопрос, которой все задают мне — а есть ли в Пензенской области власть? Что с ней, родной, происходит? Если кто не в курсе, можно частично понять уровень проблем, прочитав всего несколько статей на местных сайтах или форумах. [...] Это лишь надводная часть айсберга проблем, которая уже выплыла на поверхность. Пензенскую область лихорадит от скандалов. Подобного даже представить себе было невозможно при Бочкареве!» — пишет бывший чиновник прежней губернаторской администрации.
По его словам, элита Пензенской области «сначала шепотом, потом вполголоса, а теперь уже почти в открытую» заявляет, что власти в регионе просто нет.
«Кадровая политика в эшелонах власти Пензенской области заставляет задуматься, а уж не скрытая ли это диверсия, направленная на развал государства? А что сам губернатор Белозерцев, как любят некоторые СМИ говорить, народоизбранный? Где он? Почему молчит? Почему не действует?» — задается вопросами Виктор Рубцов, предполагая, что «долго делать вид, что ничего не происходит, все равно не удастся».
Особо бывший чиновник сокрушается по поводу того, что Иван Белозерцев — не «народный губернатор» Василий Бочкарев, который «лично читал форумы и СМИ», не доверяясь лишь подготовленным правительственными службами обзорам, сам общался с блогерами, жителями и «лично разубеждал оппонентов».
«Сейчас все по другому. Не хочу никого обвинять, да и не вправе этого делать, но могу сказать лишь следующее: всем властным структурам надо понимать, что администрация президента РФ ничего не упускает из виду, особенно в преддверии президентских выборов. Вся ситуация мониторится и доносится до высших руководителей. Какие сигналы идут в область сверху, когда и какие будут приняты решения, сложно сказать, но если пензенские власти не услышат эти сигналы, «не выйдут из окопов», не «опустятся на грешную землю», то этих решений не избежать», — предостерегает Виктор Рубцов.
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