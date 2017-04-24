В медиапространстве Пензы открыто заговорили о возможной связи Рябихиной с Тузовым Политика

Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Представители медиапространства впервые публично озвучили недвусмысленные предположения о тесной связи руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисы Рябихиной, получившей в конце марта еще и полномочия первого вице-премьера, с бывшим сотрудником ФСБ, членом общественного совета при региональном УМВД, владельцем одного из сетевых СМИ Александром Тузовым.

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Утром в понедельник, 24 апреля, на сайте информационно-аналитического портала «LeftPenza», который прочно ассоциируется с известным пензенским оппозиционером, руководителем пресс-службы обкома КПРФ Сергеем Падалкиным, появилась статья под заголовком « В чем фишка Тузовгейта? »

В ней представители аналитического бюро портала излагают свой взгляд на текущую ситуацию в Пензенской области и процессы, проходящие во внутриполитической жизни.

По их мнению, с большой долей уверенности можно констатировать, что в Пензенской области назревает серьезный конфликт внутри элит, который в конечном итоге может оказаться фатальным для действующего губернатора Ивана Белозерцева.

При этом в статье, которая с момента публикации уже набрала более 300 просмотров, что довольно много для местного оппозиционного интернет-ресурса, прямо говорится о том, что систематически подогревает этот конфликт, создавая различные информационные скандальные поводы с участием высокопоставленных чиновников из окружения главы региона, никто иной как Александр Тузов. В период губернаторства Василия Бочкарева он работал в подконтрольной главе региона телерадиокомпании «Экспресс», вел на телевидении программу «Наболело», являлся редактором информационного агентства «Пенза-Пресс».

При этом авторы материала не забыли упомянуть и о том, как менялось отношение Александра Тузова, позиционирующего себя в том числе в качестве политолога, к Ивану Белозерцеву — особенно после того, как тот пересел из кресла спикера регионального парламента в губернаторское, получив сначала высокое доверие президента России Владимира Путина, а затем подтвердив его на выборах главы Пензенской области с результатом более 86% голосов избирателей при явке в 62%.

«После смены власти и смерти Бочкарева отношение Тузова к Белозерцеву резко поменялось. Такое непостоянное поведение, как оказалось, свойственно не только легкомысленным женщинам, но и бывшему офицеру спецслужб», — отмечается в статье.

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Кроме того, эксперты высвечивают и ряд неудобных, по их мнению, фактов, связанных с информационной деятельностью Александра Тузова в отношении целого ряда уважаемых в Пензенской области людей и организаций, когда сначала против них разворачивается грязная кампания, а затем публикуются материалы позитивного характера.

Так, в частности, в этом контексте упоминаются депутат Пензенской городской думы Сергей Лисовол; производственно-коммерческая фирма «Термодом», возводящая жилые дома в городе «Спутник»; глава администрации Белинского района Пензенской области Василий Чернышов, который участвует в праймериз партии «Единая Россия» и имеет амбиции на кресло депутата Законодательного собрания на сентябрьских выборах.

«Что же стоит за таким поведением? Информационный террор с целью заработать или указания сверху? И вот здесь пора уже приоткрыть завесу тайны и рассказать, чьи женские уши торчат из многих публикаций Александра Тузова, кто использует эту пензенскую фабрику троллинга в своих корыстных интересах. Откуда берутся все эти пресловутые «гейты» Тузова? Внимательный читатель, кстати, может посчитать, сколько всего «гейтов» уже разместил на своем сайте г-н Тузов. Мы, честно говоря, сбились со счету. «Савиногейт», «Кувайцевгейт», «Полосингейт», «Охотгейт», «Сурскогейт», «Рулькогейт»… Какое впечатление должно сложиться у неискушенного читателя после прочтения материалов? […] Пензенская область погрязла в коррупционных скандалах, в ней творится хаос, разруха и полный бардак, а губернатор [Иван Белозерцев] просто не в состоянии контролировать ситуацию. В администрации города проходят обыски, силовики изымают документацию в кабинетах мэра города [Виктора Кувайцева] и его заместителей, на вице-мэра [Владимира Попкова] возбуждают уголовное дело, свидетелем по которому проходит вице-губернатор [Валерий Савин]. В городской думе тоже полный бардак. 14 депутатов, которые неправильно заполнили декларации, тут же стали «коррупционерами», и прокуратура требует, чтобы они сложили свои полномочия, что может привести к расформированию всей городской думы. Самые отъявленные «негодяи», это, конечно, вице-губернатор области Валерий Савин и мэр Пензы Виктор Кувайцев, которым посвящены отдельные «гейты», — говорится в статье.

Авторы публикации предполагают, что «чиновницей, держащей на коротком поводке Тузова и дающей ему соответствующие указания», является Лариса Рябихина.

«Источники утверждают, что целью этой дамы является кресло главы администрации города. Но это кресло пока занято Виктором Кувайцевым. Освобождать его по доброй воле он, конечно, не собирается. Поэтому и пригодились услуги г-на Тузова. Массированная информационная атака с использованием любого повода для дискредитации Виктора Кувайцева должна выбить из-под него мэрское кресло и освободить его для нашей героини. А дальше можно будет и о губернаторском кресле подумать. Ведь если в губернии, судя по публикациям [...], такой бардак, а Иван Белозерцев не может навести элементарный порядок, то возникает вопрос, а зачем он тогда нужен, раз со своими обязанностями не справляется?» — задаются вопросом обозреватели.

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Однако, по их мнению, момент для ведения сразу против нескольких жертв информационного террора грязной массированной кампании, которая в конечном итоге может дестабилизировать относительно спокойную политическую ситуацию в регионе и даже привести к краху губернатора Ивана Белозерцева, выбран не совсем удачно: в сентябре 2017 года население будет избирать депутатов в Законодательное собрание Пензенской области, а в марте 2018 года — президента страны.

«Вполне возможно, что Алексей Навальный призовет своих сторонников идти на избирательные участки наблюдателями. В этой ситуации КПРФ без лишних вопросов может выдать направления для наблюдения на участки всем желающим. Кроме того, известно и о предварительной договоренности руководства пензенского обкома с Центральным комитетом КПРФ и партийными организациями соседних регионов о приезде на выборы большого числа хорошо подготовленных наблюдателей, что обеспечит закрытие участков не только в Пензе, но и в районах области. Все это неизбежно приведет к крупным скандалам по фактам фальсификаций и серьезному снижению результатов голосования за «Единую Россию». Например, там, где на выборах депутатов Государственной думы в 2016 году удалось обеспечить жесткий контроль, КПРФ победила «Единую Россию», — говорится в статье.

Обозревателям кажется вполне реальной версия о том, что недовольные публикациями Александра Тузова бизнесмены, чиновники и политики могут перейти в оппозицию действующему губернатору Ивану Белозерцеву.

«Их логика весьма понятна. Тузов «мочит» их по команде человека из близкого окружения губернатора, и на вопрос о том, кто именно давал команду Тузову, каждый «облитый помоями» отвечает по-своему. Единственным выходом из сложившейся ситуации было бы устранение причины конфликта: порвать тесную связь Тузова и власти. Но, скорее всего, этого не произойдет, потому как чиновники, заинтересованные в сохранении этой связи и в дальнейшей эскалации конфликта, составляют самое близкое окружение губернатора. На выходе получается, что есть мощная политическая сила в лице оппозиционной парламентской партии и есть часть региональной элиты, недовольная информационным террором, истоки которого ведут в самые высокие кабинеты областного правительства. Осталось подождать, когда два эти компонента войдут во взаимодействие. И в этой связи возникает лишь один вопрос: когда рванет-то?» — резюмируют авторы статьи.