В Пензе прошли протестные акции #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать

Фигурантом скандала является член общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывший сотрудник ФСБ, а ныне индивидуальный предприниматель, учредитель и главный редактор одного из сетевых СМИ Александр Тузов.
По мнению некоторых представителей медиасообщества, он систематически публично распространяет непроверенную, а иногда и откровенно лживую информацию в отношении известных в Пензенской области людей и успешных компаний.
Первая акция под названием #ХватитКормитьТузова состоялась около здания правительства Пензенской области у входа со стороны улицы Кирова. Она стартовала примерно за 20 минут до официального начала рабочего дня, когда многие чиновники спешили на работу. За все время ее проведения на плакат с хештегом #ХватитКормитьТузова обратили внимание несколько десятков человек. Некоторые выражали одобрение жестами.
По словам жителя Пензы, пожелавшего не называть своего имени, с утра он прочитал статью под заголовком «В чем фишка Тузовгейта?», посвященную попыткам дестабилизировать ситуацию в Пензенской области, которые в итоге могут привести к фатальным последствиям для губернатора Ивана Белозерцева, и принял для себя решение выйти на одиночный пикет.
«Я недоволен деятельностью Тузова. [...] Это моя гражданская позиция. Я считаю, критиковать и ругать кого угодно — это легко, и у меня такое мнение сложилось, что не запросто так он все это делает. […] Кажется, что один человек ничего не сделает, а если будет каждый думать и делать так, то что-то получится», — сказал ИА «PenzaNews» гражданский активист, дав понять, что подобные акции могут быть продолжены.
После того, как к протестующему вышла сотрудница охраны и заявила, что сейчас вызовет полицию, мужчина, указав на то, что в его действиях нет ничего противозаконного, переместился к центральному входу в здание правительства Пензенской области.
Там он сообщил о том, что намерен провести одиночный пикет около дома по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ, владельцем и главным редактором которого является Александр Тузов.
Прибыв на место к двухэтажному коттеджу в Ахунах, активист развернул плакат с надписью в виде хештега #ТузовХватитВрать.
Факт самозахвата земли подтверждают в администрации Пензы, которая примерно год назад уже проводила соответствующую проверку. После нее мэрия незамедлительно передала необходимые материалы в управление Росреестра по Пензенской области, которое в свою очередь выдало собственнику участка предписание — нарушение устранить. Сейчас срок исполнения предписания продлен до 27 апреля 2017 года.
По словам обозревателей, в контексте того, что ранее неоднократно звучали заявления, в том числе и от самого Александра Тузова, о якобы отсутствии земельных нарушений на улице Спартаковской, плакат с надписью в виде хештега #ТузовХватитВрать около двухэтажного коттеджа смотрелся особенно актуально.
Как следует из материалов дела, заявитель просил суд обязать мэрию внести изменения в правоустанавливающие документы на земельный участок в Ахунах, который расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, учтенной в государственном кадастре недвижимости (ГКН) как «Вторая зона округа санитарной охраны месторождения минеральных вод в Пензе». В соответствии с действующим законодательством, на такой территории запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха.
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